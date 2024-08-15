Karşıyaka Pınar’ı siliyor

Yaşar Holding ve "Pınar" markası ile olan 26 yıllık sponsorluğu sona eren Karşıyaka Basketbol Takımı, Pınar ismini salonundan ve antrenman ekipmanlarından sildirmek için yoğun mesai harcıyor. Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nun duvarlarında ve parkedeki Pınar logolarını yok etmek adına çalışmalar sürerken, yine aynı şekilde idman formaları ve şortları başta olmak üzere tüm Pınar logoları sildiriliyor.

GÖRÜNTÜ VERİLMEDİ

Yeni sezon hazırlıkları geçen hafta başlamasına rağmen, fotoğraflarda Pınar isminin çıkacak olmasından dolayı basına görüntü verilemediği ifade edildi. Öte yandan iç transferde anlaşılan ancak resmi açıklama yapılmadığı için taraftarın geleceğini merakla beklediği Kenan Sipahi ve Errick McCollum takımla antrenmanlara başladı. Ayrıca yine prensipte el sıkışılan Varese'den transfer edilen ABD'li oyuncu Sean McDermott da İzmir'e gelerek önceki gün çalışmalara start verdi. McDermott'un da kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere Damier Jefferson transferi de 1 ay gecikmeli olarak açıklanmıştı. Bu arada yeşil-kırmızılılar 4 Eylül'de İstanbul'da Fenerbahçe Beko ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.