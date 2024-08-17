Göztepe-Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile yeniden Süper Lig'e yükselen İzmir temsilcisi Göztepe, kozlarını Gürsel Aksel Stadyumu'nda paylaşıyor. Tarihi başarılarla dolu iki takımın kıran kırana geçmesi beklenen mücadelesinde çıkacak sonuç da merakla bekleniyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri, Dzeko

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Göztepe - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor..

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı futbolcu Fred ile geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ilk hafta mücadelesinde konuk olduğu Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 16 maçtır kazanamıyor.

6'DA 1 GALİBİYET

Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alsancak Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaların 4'ü berabere biterken, iki takım da 1'er kez kazanma mutluluğu yaşadı.

STOILOV ESKİ TAKIMINA KARŞI

Göztepe'nin Bulgar hocası Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Stoilov, 1992-1993 sezonunda sarı-lacivertli formayı giydi. O dönem orta sahada görev yapan Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'de özel maçlar da dahil 13 kez sahaya çıktı. Stoilov, kısa süre oynamasına rağmen Fenerbahçe formasıyla 5 gol attı.