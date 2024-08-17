Oostorwolde ve Mert Hakan için hapis cezası istemi

Geçen sezonun 37. haftasındaki G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede stat müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan F.Bahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski F.Bahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede 5 şüphelinin, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.