Şifre: İsviçre

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden 5 takımımızdan 3'ünün İsviçre takımları ile eşleşmesi dikkat çekerken, bu eşleşmeler ülke puanındaki kaderimizi de belirleyecek. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray, Young Boys ile eşleşirken ilk karşılama 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynanacak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce kendisinin aynı grupta yer aldığı ve bu sezon da Fenerbahçe'nin elediği bir başka İsviçre takımı Lugano ile 22 Ağustos'ta kozlarını paylaşacak. Rapid Wien'e elenerek Konferans Ligi'ne gerileyen Trabzonspor da aynı ülkeden St. Gallen ile gruplara kalma mücadelesi verecek. Fırtına ilk maçını 22 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak. İsviçre takımları ile eşleşen temsilcilerimizin gruplara yükselip yükselmemesi ülke puanımızı direkt olarak etkileyecek. 2024-2025 sezonunda kulüplerimizin alacağı 1 puan bile altın değerinde. Türkiye ülke puanı sıralamasında 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor.