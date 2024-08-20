Bodrum FK dağıldı

SÜPER Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'ya sahasında 1-0 mağlup olan Bodrum FK, ikinci haftada öne geçtiği maçta deplasmanda Eyüpspor'a da teslim oldu: 4-1. 29. dakikada Umut Meraş'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere çıktı. 30'da sağ kanattan Üzeyir Ergün'ün yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Dimitrov'un yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 46'da Umut'un ortasında Emre gelişene sert vurdu, kaleci Diogo topu tokatladı. Seken topu önünde bulan Bruno skora denge getirdi: 1-1. 55'te Bruno'nun savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 86'da Ahmed'in ara pasında topla buluşan Saiz çaprazdan fileleri havalandırdı: 3-1. 90+5'te Seşlar'ın pasında topla buluşan Halil skoru belirledi: 4-1.