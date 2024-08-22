Arda resmen Fenerbahçe’de

SÜPER Lig devi Fenerbahçe, transferde 2 hafta önce Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ün imzasını resmen duyurdu. U17 Milli Takımı'nda da forma giyen Arda, sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzaladı. İki kulübün 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği öğrenilmişti. Kırmızı-beyazlılarda Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, Bal- Kes'le 2022-2023'te TFF 2. Lig'de 4'ü ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3. Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı.

AÇILIŞ BURSASPOR'LA

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, sezon açılışını 1. Grup'taki güçlü takımlardan Bursaspor'la yapacak. Sezona gruplarında şampiyonluk parolasıyla hazırlanan iki ekip, haftaya 29 Ağustos Perşembe günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak hazırlık karşılaşmasıyla birbirine rakip olacak. Yeni transferlerin sahne alacağı açılış maçı saat 19.30'da başlayacak.