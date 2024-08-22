Dersini iyi çalışmalı

Galatasaray, Süper Lig'e ikide iki yaparak girdi ve gözler doğal olarak Şampiyonlar Ligi'ne döndürüldü. Sarı-kırmızılılar, Young Boys karşısına önemli eksiklerle çıktı. Maç öncesi herkesin kafasında bu nedenle ister istemez soru işaretleri vardı. Sonuçta ligde alınan 2 galibiyete rağmen takımın ve özellikle defans hattının performansı sorgulanıyordu. Üstüne üstlük teknik direktör Okan Buruk da cezası nedeniyle takımın başında değildi. Tam maç dengeli başladı dediğimiz anlarda sarı-kırmızılıların çıkarken kaptırdığı topta rakip golü buldu. Hatalar silsilesi halinde gelen golün ardından çabuk toparlanan Galatasaray rakip kalede tehlikeler yarattı. Torreira ve Icardi ile pozisyonlar bulan Aslan rakip kaleciyi aşamadı. İlk yarının son anlarında Young Boys üst üste pozisyonlar bulmaya başladı. Uzatmaların son anlarında yine bir defans hatasında da farkı ikiye çıkardılar.

HATALAR SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıya Galatasaray değişikliklerle başladı. Bu değişikliklerin ardından hücumda daha etkili olan sarı-kırmızılılar, üst üste bulduğu pozisyonların ardından Batshuayi ile farkı bire indirdi. Golün ardından tamamen ipleri eline alan sarıkırmızılılar, Batshuayi'nin ikinci golüyle beraberliği yakaladı. Bu golün ardından ise Galatasaray sonunu getiremedi. Üçüncü golü ararken savunmada bir anlık hata yapan sarı-kırmızılılarda Abdülkerim penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kart gördü. Young Boys bu ikramı geri çevirmedi ve avantajı kaptı. Sarı-kırmızılılar, zor olsa da İstanbul'da turu alabilir. Yeter ki bu bir haftalık süreçte dersini iyi çalışıp bu maçta yapılan hataları tekrarlamasın.