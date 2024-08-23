Başakşehir rövanşa bıraktı

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı. 20. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan kullandığı kornerde Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 31. dakikada St. Patrick's'in Forrester ile kullandığı serbest atışta altıpas önüne gelen topa Piatek'in ters kafa vuruşunu kaleci Muhammed kornere çeldi. İlk yarı golsüz sona erdi.51. dakikada Pelkas'ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Deniz'in vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 60. dakikada topla buluşan Leavy ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinden oyun alanına geri döndü. 83. dakikada Pelkas'ın kafayla indirdiği pozisyonda topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 90+7. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasla buluşan Keny'nin şutunda top yan ağlarda kaldı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi ve Başakşehir turu İstanbul'da oynanacak rövanş maçına bıraktı.Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir FK, maça, "Muhammed Şengezer - Leo Duarte, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün , Berkay Özcan, Dimitrios Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Krzysztof Piatek ilk 11'iyle çıktı.

Ev sahibi ise mücadelede "Joseph Anang – Axel Sjöberg, Tom Grivosti, Joseph Redmond, Anthony Breslin, Romal Palmer, Jamie Lennon, Chris Forrester, Zachary Elbouzedi, Jake Mulraney ve Mason Melia" ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda oynanırken gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda Başakşehir FK ataklarından sonuç çıkaramadı mücadele golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.