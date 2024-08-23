Trabzonspor İsviçre’de sessiz

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. 7. dakikada Visca'nın kaleci Ati ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Ati topu kornere çeldi. 45. dakikada ceza sahası içinde Okay'ın kafa ile indirdiği topa kale sahası içinde Ozan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topa Orsic'in vuruşunda kaleci Ati meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL İPTAL EDİLDİ

86. dakikada Ruiz'in sol kanattan kullandığı kornerde Geubbels, kale sahasındaki kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Miguel Nogueira, VAR incelemesinin ardından Geubbels'in Dragus'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti. Karşılaşma golsüz sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.