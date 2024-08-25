Çılgın iddia

Galatasaray'dan uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek iki hamle gelebilir. Sarı-kırmızılıların sarı-lacivertlilerin iki yıldızına kanca attığı iddia edildi. Aslan'ın İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi- Samuel ile ilgilendiği kaydedilirken, Fenerbahçe'nin iki oyuncuya ocak ayına kadar yeni sözleşme önermemesi durumunda araya girip teklifini yapacağı ifade edildi. Sözleşmeleri 1 sezon sonra bitecek iki futbolcuya ilgisini resmen belirten sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yıldızlarını kadrosuna katabilir.

YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Sarı-lacivertli iki yıldızın sözleşmelerinin bitecek olmasını fırsat bilen sarı-kırmızılıların şimdiden dirsek teması kurduğu da gelen haberler arasında. İrfan Can'ın ve Osayi-Samuel'in 30 Haziteması ran 2025 yılında bitecek mukavelelerinden dolayı ocak ayında bedelsiz olarak transfer edilebilecek iki oyuncuyu gözüne kestiren Galatasaray yönetiminin durumu yakından takip ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin hamle yapmaması durumunda iki yıldıza da sözleşme önereceği belirtilirken, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'i ücretsiz olarak takıma katmak istediği iddia edildi. 2020-2021 sezonunun devre arasından bu yana sarı-lacivertli İstanbul temsilcisinin formasını terleten İrfan Can bu süreçte 134 karşılaşmada görev yaparken, rakip ağları 30 kez sarstı, 23 de asist yaptı. Yine 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye transfer olan Osayi-Samuel ise 144 mücadelede 7 gol ve 7 asistle oynadı.

Sözleşmesi ocak ayında bitecek olan İrfan Can'ın menajeri William D'Avila'nın 100 milyon TL'nin altında bir rakamı konuşmayı reddettiği ifade edildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan İrfan Can, EURO 2024'te sakatlığı sebebiyle 1 maçta forma giydi. İrfan Can, kariyerinde kırmızı beyazlı formayı 23 kez sırtına geçirirken bu süreçte 2 gol ve 1 asist katkısı verdi.

NELSSON'A ADA KANCASI

Sarı-Kırmızılıların Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'a İngiliz ekibi West Ham'ın kanca attığı iddia edildi. West Ham'ın, Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki stoperi gündemine aldığı ifade edilirken, ada ekibinin Danimarkalı savunmacıyı 14 milyon Euro karşılığında transfer etmeyi planladığı kaydedildi. Tecrübeli savunma oyuncusu Nelsson'un ayrılığa sıcak baktığı iddia edilirken ayrıca, Sevilla, Lille ve Bologna'nın da ilgisinin bulunduğu belirtildi.