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Haberler Spor

Ergun Abiyi kaybettik

Gazetemizde uzun yıllar ‘Şans Yetmez’ köşesini hazırlayan Ergun Onarır dün hayata gözlerini yumdu.

HABER MERKEZİ
Ergun Abiyi kaybettik

UZUN yıllar Yeni Asır Gazetesi'ndeki 'Şans Yetmez' köşesiyle hipodromların nabzını tutan duayen gazeteci Ergun Onarır dün hayata gözlerini yumdu. Bir süredir tedavi gören ve 88 yaşında vefat eden at yarışları uzmanı Onarır, bugün öğle namazına müteakip Manisa Hatuniye Camii'nde kılınacak namazın ardından Eski Çatal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Yeni Asır ailesi olarak yaptığı tahminlerle çok kez birinciliklere imza atan ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından gazetecilikte 50 yılını doldurması sebebiyle Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü'ne de layık görülen merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.

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