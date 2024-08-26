Manisa’dan süper galibiyet

Son yerel seçimden beri Manisa Büyükşehir Belediyesi ile tesis krizi yaşayan, transfere çok geç başlayan Ege Bölgesi'ni 1. Lig'de temsil eden tek takım olan Manisa FK, 2 haftalık tökezleme döneminin ardından Fatih Karagümrük'e patladı. 1'inci Lig'in ilk 2 haftasında deplasmanda İstanbulspor'a yenilip, evinde Sakaryaspor'la berabere kalan siyah-beyazlılar, 3'üncü haftada galibiyetle tanıştı. İstanbul ekibini deplasmanda 2-0 yenen Ege ekibi, yeni transferleriyle 3 puana uzandı. Önce İspanyol oyuncusu Dani Ramirez ile perdeyi açan Manisa temsilcisi, ardından ilk yarı bitmeden Fofana'nın ayağından ikinci golü atıp rahatladı. İstanbul deplasmanından galibiyetle dönen Manisa Futbol Kulübü, 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı.

SERİ YAKALAMAK İSTİYOR

Seri yakalamak istediklerini dile getiren teknik direktör Çağdaş Çavuş, "Milli takımın çeşitli yaş gruplarında oynayan oyuncularımız var, tecrübeli oyunculara sahibiz. Ayrıca yabancı futbolcularımızı da kadroya dahil ettik, iyi bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Ligin ilk 2 haftasında da iyi bir görüntü verdiklerini ancak sonuca gidemediklerini anlatan Çavuş, "Bu maçta iyi görüntünün sonucunu aldık. Takımımız bunun daha fazlasını yapacak. Bir sürecin içindeyiz ve bu süreci çok güzel yönetiyoruz. Bir oyunu oynamak, belirli oyun gücünü yakalamaya çalışmak ve saha içi disiplinde kalmak zor. Ligin henüz başındayız, 1 maç kazandık, buna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FOFANA SOV SÜRÜYOR

SEZON başında Samsunspor'dan transfer edilen yıldız kanat oyuncusu Moryke Fofana, klasını göstermeye devam ediyor. Geçen hafta Sakaryaspor'a 2 gol attıktan sonra, önceki gün de Fatih Karagümrük karşısında 1 kez ağları sarsan Fildişi Sahilli oyuncu, siyah-beyazlıları hücumda sırtlayan isim oldu. Fofana'nın attığı golde asist yapan Kwasi Wriedt ile hücumda iyi bir uyum yakalayan usta futbolcu, kalan haftalarda takımının en önemli kozlarından biri olacak.