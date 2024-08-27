Haydi Aslanım

UEFA Şampiyonlar Ligi Play- Off turu rövanş maçında Galatasaray bugün saat 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynanan ilk müsabakayı 3-2'lik skorla kaybetti. Aslan'ın turu geçmesi için iki farklı galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek. Sarı-kırmızılıların tek farklı galibiyet alması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatmanın ardından eşitlik bozulmadığı takdirde de Devler Ligi'ne kalan takımı penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray rakibine üstünlük kuramaması ve elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

ABDÜLKERIM VE SANCHEZ YOK

Kritik karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan savunma oyuncusu Abdülkerim müsabakada olmayacak. Tedavisi devam eden Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor.