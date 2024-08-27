Karşıyaka umduğunu bulamadı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışında iddialı olmayı hedefleyip şimdiye kadar 10 transfer yapan Karşıyaka, sezon öncesi kombine bilet satışlarında ise umduğunu bulamadı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine bilet fiyatlarını ucuz tutan yönetimin buna rağmen beklentisi karşılanmadı. Karşıyaka'da kombineler 31 Temmuz'da anlaşmalı bilet firması tarafından maraton tribün 1250 TL, numaralı alt 2500 TL, VIP A/C 6000 TL, VIP B 10000 TL'den satışa çıkarken, yaklaşık 1 aylık sürede 300 civarında kombine satıldığı öğrenildi.

ALİAĞA FK'DA MALİK TAMAM

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Aliağa Futbol Kulübü transferde daha önce anlaşmaya vardığı Çankaya FK'dan forvet Malik Karaahmet'le 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da Karlsruher'de futbola başlayıp Galatasaray, Kırklarelispor, Düzcespor ve Nevşehir Belediyespor formalarını da giyen 24 yaşındaki Malik, geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak kadroda yer aldığı Kuşadasıspor'da 16 karşılaşmada görev yaparken rakip ağları 6 kez havalandırma başarısı gösterdi.

TİRE 2021 HEDEFE KİLİTLENDİ

TFF 3. Lig'de boy gösterecek olan Tire 2021 FK, hedefe kilitlendi. Tarihinde ilk kez profesyonel liglerde mücadele edecek kırmızı-sarılı ekip, Bolu'da yürüttüğü hazırlık kampını noktaladı. Ligin başlamasına sayılı günler kala hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen İzmir temsilcisi, tarihindeki ilk resmi maçından galibiyet ile ayrılmak istiyor. Geçen sezon takımı şampiyon yapan teknik direktör İbrahim Yıldırım, ilk müsabakaları olan Kelkit Hürriyet maçına odaklandıklarını belirterek, "Hedeflerimiz var, basamakları birer birer çıkarak zirveye oynamak istiyoruz" dedi.