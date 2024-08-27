Sağ bek hamlesi

Trendyol Süper Lig'de transfer harekatını sürdüren Göztepe'den yeni bir hamle gelmek üzere. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Arsenal forması giyen 32 yaşındaki Portekizli sağ bek Cedric Soares'e kanca attı. Özellikle sağ bekte büyük boşluklar veren İzmir temsilcisi, yapacağı nokta atışı bir transferle bu sorunu ortada kaldırmak istiyor. Alanyaspor maçında bu bölgede oynayan Lasse Nielsen'in yavaş kalması nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov, bu bölgeye transfer için yönetimden talepte bulundu. Şu an boşta olan oyuncuyu kıskacına alan kurmaylar, önümüzdeki günlerde, nabız yoklayacak.

FAZLA FORMA GİYEMEDİ

Geçen sezon Arsenal ile 5 maça çıkan oyuncu yalnız 1 kez ilk 11'de forma giydi. Daha çok oynayarak kendini gösterebileceği bir takımda mücadele etmek isteyen Soares, bu sezon Arsenal'in U21 takımıyla müsabakalara çıkmaya başlamıştı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, oyuncuyu takımda düşünmeyince İngiliz ekibiyle kontrat yenilemeyen Soares boşa çıktı. Bonservisi elinde olan oyuncunun önümüzdeki günlerde gelen teklifleri değerlendirerek imzayı atacağı kaydedildi.

ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Deneyimli sağ bek oyuncusu Cedric Soares, geçen sezon ocak ayı transfer döneminde Galatarasay ile temasa geçerek masaya oturmuştu. İngiliz basını tecrübeli ismin İstanbul temsilcisi ile imzalamaya yaklaştığını belirtmişti. O dönem Arsenal'in oyuncusu olan Soares, yüksek bonser vis ücreti nedeniyle Galatasaray ile anlaşma sağlayamamış ve taraflar transferden vazgeçmişti.

TİJANİC'TE SORUN YOK YALÇIN İSE BELİRSİZ

Göztepe'nin geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşılaşmasında takımın 10 numarası David Tijanic, sakatlanarak yerini Doğan Erdoğan'a bırakmıştı. Maçın ardından yapılan tetkikler sonucu sağlık ekipleri oyuncunun durumunun iyi olduğunu ifade etti. Takımla birlikte antrenmanlara devam eden Tijanic'in hafta sonu oynanacak Bodrum FK karşılaşmasında sahada olması bekleniyor. Kadro dışı bırakılan takım kaptanı Yalçın Kayan'ın ise akıbetinin henüz netleşmediği ifade edilirken, Yalçın'ın teknik direktör Stoilov ile görüşeceği kaydedildi. Kadro dışı kalması nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme sürecinde olan Yalçın'ın bir af kararı çıkmazsa Başakşehir veya Eyüpspor'a imzalayacağı öğrenildi.

GÖZLER FEDERASYON'DA

Süper Lig'de 17 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe gözünü Tahkim Kurulu'na çevirdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kesilen cezaya itiraz eden sarı-kırmızılılar, cezanın iptal olması ya da en kötü indirime gitmesini beklerken, Göz- Göz'ün yaptırımın uygulanması durumunda cumartesi günü Bodrum FK ile hangi statta oynayacağına Futbol Federasyonu'nun karar vereceği bildirildi. PFDK'nın kestiği ceza değişmezse Göztepe-Bodrum FK maçının Antalya veya Alanya'da oynanma ihtimalinin olduğu belirtildi.