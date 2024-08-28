F.Bahçe’de rota Hermoso

Orta sahaya ve sol beke takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de stopere transfer çalışmaları da sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sol stoper transferi istediği bonservisi elinde olan Mario Hermoso ile ilk teması kurmayı planladığı gelen haberler arasında. 29 yaşındaki İspanyol stoper, Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıktı. Oyuncu ile birçok kulübün ilgilendiği biliniyor. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın da yeni sezonda sorun yaşamamak adına futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi. Atletico'da toplamda 174 maça çıkan Hermoso, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Sarı-lacivertli ekibin geçen sene Manchester United'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi ise Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat'a ilgisi devam ediyor. İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe yıldız futbolcu için resmi teklifte bulundu. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro.

FERDİ'Yİ KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Milli futbolcu geçtiğimiz günlerde Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere sarı-lacivertli kulüp tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gitmişti.