Bodrum’a gürcü kanat

Sezonun 3. haftasında galibiyetle tanışan Bodrum FK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, 2019-21 yılları arasında Konyaspor'da top koşturan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Levan Shengelia ile ilgileniyor. Kulübü OFI Girit'te süre alamayan Gürcü futbolcunun, oynayacağı bir takıma gitmek istediği ve Bodrum FK'dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.

PUSCAS YİNE İLK 11'DE

Göztepe ile cumartesi günü oynayacağı maça hazırlanan Muğla temsilcisinin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Konyaspor maçını kazanan ilk 11'ini bozmayacak. İki forvet orjinli oyuncu Puşcaş ve Gökdeniz'i yine as kadroda kullanacak Taşdemir, Gökdeniz'in daha çok sağ kanada yardım etmesini isteyecek.

KANAT VE ORTA SAHA ALINACAK

Bodrum FK, transfer döneminin bitimine kadar kanat forvet ve orta saha transferi yaparak kadroyu tamamlamak istiyor. İsmet Taşdemir'in, sağ ve sol açıkta oynayan Pedro Brazao, Kenan Özer, Burak Çoban ve Haqı Osman ile rekabete girecek bir isim istediği öne sürüldü.

17'LİK MUHAMMET TRANSFER EDİLDİ

Transfer döneminde yıldız adaylarına yönelen Bodrum FK, Trabzonspor'un U19 Takımı'nda yer alan 17 yaşındaki sağ bek Muhammet Ali Güney'i transfer etti. Muhammet, Trabzonspor U19 Takımı ile 7 karşılaşmada süre almıştı. Genç oyuncu 2023 - 2024 sezonunda Trabzonspor ile U19 Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.