İşte Yeni Manisa

Basketbol Süper Ligi'nde yönetimi Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan çıkıp şirketleşerek isim değişikliğine giden Manisa Basket, logosunu ve renklerini de değiştirdi. Özel bir firmaya devredilen kulübün yeşil-beyaz olan renkleri siyahbeyaz- kırmızı olarak değiştirildi. Yeni renklerle yeni logo da görücüye çıktı. Maçlarını yine Manisa Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak kulüp, lig maratonu öncesi 7 hazırlık maçı yapacak. Antrenörlüğe Ozan Bulkaz'ı getirip kadrosunu 12 yeni transferle tepeden tırnağa değiştiren Manisa Basket, 31 Ağuston'ta İzmir'de Karşıyaka, 5 Eylül'de Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak. Denizli'deki turnuvada 12 Eylül'de Merkezefendi Belediyesi, 13 Eylül'de Büyükçekmece'yle rakip olacak Manisa, 20 Eylül'de Fenerbahçe, 26 Eylül'de ise Tofaş'la rakip olacak.

KADROSUNU TAMAMLADI

Antrenör Ozan Bulkaz yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa temsilcisi, son olarak Türk Telekom'dan liglerin en tecrübeli isimlerinden 37 yaşındaki guard Mehmet Yağmur ve TED Ankara Kolejliler'den 25 yaşındaki kısa forvet Cengizhan İvedi'yi transfer etmiş ve Mehmet Yağmur'un takımda kaptanlık görevine de getirildiği açıklanmıştı. Transferde daha önce yabancılar Martynas Echodas, Ty Gordon, Saben Lee, Hugo Besson, Jamorko Pickett, Fabian Christopher Whiter Jr ile yerli olarak Yunus Emre Sonsırma, Ahmet Safa Yılmaz, Leon Harun Apaydın'ı da kadrosuna dahil eden Manisa ekibi Avrupa arenasına da çıkacak ve Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında başlayacak.