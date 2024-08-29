M’Baye Niang Sesleri

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de yeni bir iddia orta atıldı. Sarıkırmızılı ekibin, son olarak Empoli forması giyen 29 yaşındaki Senegalli santrafor M'Baye Niang'ı gündemine aldığı öğrenildi. Şu an boşta olan oyuncuyla temasa geçecek kurmaylar, nabız yoklayacak. Hem sağ kanat hem de sol kanatta oynayabilen Niang'ın çok yönlü bir futbol anlayışına sahip olması nedeniyle tercih sebebi olduğu ifade edilirken, yaklaşık 2.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu için girişimlerin hafta sonuna kalmadan yapılacağı kaydedildi. Profesyonel kariyerine SM Cean U19'da başlayan Niang, Milan, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Bordeaux, AJ Auxerre, A.Demir ve Empoli formalarını da terletti. Şu an bonservisi elinde olan Senegalli hücumcu için birçok takımın talip olduğu öğrenildi.

RENNES'DE YILDIZLAŞTI

Deneyimli golcü 2018- 2021 yılları arasında Rennes'de forma giydiği dönem 92 maçta 30 gol attı. Bordeaux'a transfer olan Niang, 15 milyon Euro transfer bedeliyle piyasa değerini en üst noktaya çıkartmıştı.

BABASI İZİN VERMEDİ, AYRILDI

Bir dönem Adana Demirspor forması giyen Niang, burada 20 maçta görev yaptı. Bu kısa süreçte 8 gol atarak yıldızlaşan Niang, babasının izni olmadığı için Adana temsilcisi ile yolları ayırma kararı almıştı. Borcunu alamadığı gerekçesiyle babası Niang'a kontrat yenilemesi için vize vermemiş, bu hamle kamuoyunda birçok yazar tarafından eleştiri almıştı.