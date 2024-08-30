Göztepe’den dev atılım

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ihaleler kapsamında ihaleye çıkarılan İzmir Atatürk Lisesi'nde yer alan halı saha kiralama ihalesi, kentin Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe tarafından, Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı İşbirliği neticesinde kazanıldı. İzmir Atatürk Lisesi ile birlikte Karabağlar İnönü Lisesi ve Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi kapalı spor salonları da 5 yıllığına sarı-kırmızılıların kullanımında olacak. İzmir Atatürk Lisesi yer alan halı saha kiralama ihalesi 72 milyon 500 bin Türk Lirası, Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi'nin spor salonu kiralama ihalesi 20 milyon 750 bin TL ve Karabağlar İnönü Lisesi'nin spor salonu kiralama ihalesini 25 milyon TL + KDV bedelle sarı-kırmızılıların bünyesine katıldı.100. yılını kutlayacak olan İzmir ekibi, 136 yıllık tarihi geçmişe sahip İzmir Atatürk Lisesi birlikteliği ile kentin merkezi yeni spor ve gençlik merkezi kazandı.