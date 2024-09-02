Menemen FK’da yüzler gülüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen sezon şampiyonluk hedefiyle oluşturduğu çok iddialı kadro Play-Off'tan eli boş dönen, yaz döneminde birçok yıldız oyuncusunu kaybeden Menemen Fut- bol Kulübü, buna rağmen lige iyi bir giriş yaptı. Sezon öncesi teknik direktörlük görevine yıllardır Somaspor'la mütevazi bütçelerle 2'nci Lig'de mücadele eden Burhanettin Basatemür'u getirip transferde nokta hamleler yapan Menemen, ilk hafta Yeni Mersin İdmanyurdu engelini geçti. Rakibini evinde 45+3'üncü dakikada penaltıdan kaptan Mazlum Demir ve 47. dakikada Hakkı Türker'in golleriyle 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip sezona 3 puanla başlayıp büyük mutluluk yaşadı.

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İzmir ekibinde 4 yeni transfer Erkan Gövercin, Emre Keskin, Emirhan Arkutçu ve Emre Akdeniz ve altyapı çıkışlı 3 isim Mazlum Demir, Burak Yasin Yeşilay ve Muhammed Emir Terzi ilk 11'de kendine yer buldu. Teknik direktör Basatemür da kadrodaki radikal değişimlerin meyvesini ilk resmi maçında 3 puana ulaşarak almış oldu. İzmir ekibi ligin ikinci haftasında cumartesi günü deplasmanda Karaman Futbol Kulübü'ün misafiri olacak.