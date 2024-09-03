McDermott Karşıyaka’da

TRENDYOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi güçlü bir takım oluşturmak isteyen Karşıyaka, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar son olarak İtalya'nın Varese takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Sean McDermott'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kaf-Kaf daha önce iç transferde Kenan Sipahi, Mert Celep, Ergi Tırpancı, Errick McCollum ile sözleşme uzatmış lar; dış transferde de James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele, Daron Russell, Ozan Yılmaz ve Mehmet Efe Demirel'i kadrosuna katmıştı.

İzmir ekibi, forvet bölgesine yaptığı Sean McDermott transferi ile gücüne güç kattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Sean McDermott Karşıyaka'mızda. Sean McDermott son olarak İtalya Ligi takımlarından Varese'de forma giymişti" denildi. İtalya kariyerinde 13.9 sayı ortalamasıyla oynayan ABD'li oyuncu, 2020-2021 sezonun Memphis Grizzlies formasıyla 18 NBA maçına çıkma başarısı gösterdi.