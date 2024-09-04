Büyükşehir Belediyesi Sutopu Türkiye şampiyonu

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu takımı, U12 Kadınlar Festivali'nde şampiyonluğa ulaştı. Son üç sezonda sutopunda önemli başarılara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, U12 Kadınlar Festivali'nde de zirveyi kaptırmadı. Konya'da düzenlenen organizasyonda Gaziantep GSK (A)'yı 13-2, Kayseri GSK (B)'yi 26-0'lık skorla yenen mavi-beyazlılar, ikinci gün OTDÜ'yü 10-3 ile geride bıraktı. İzmir ekibi Kayseri GSK (A)'ya 11-9 yenilmesine rağmen finale yükseldi. Final maçında Büyükşehir Belediyeli kızlar, Kayseri GSK (A)'yı 11-10 yenerek şampiyonluğa ulaştı.