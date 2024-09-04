Türkoğlu, Catalina Kanalı’nı geçecek

ULTRA maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Vestel sponsorluğuyla adını yüzme tarihine altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki Türkoğlu, yarın Türkiye saati ile saat 08.00'de Oceans 7'ın 4. parkuru olan 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı geçmeyi hedefliyor. Oceans Seven parkurlarından 4.'sünü tamamlaması beklenen Türkoğlu, aynı zamanda 'Triple Crown of Open Water Swimming' unvanını kazanan en genç Türk sporcu olmayı hedefliyor. Türkoğlu, "Catalina Kanalı için hazırım. Kulaçlarımı, şanlı bayrağımızı bu seferde Los Angeles ABD'de de kaldırmak için atacağım" diye konuştu.