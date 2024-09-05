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Bornova Bld’den maaş isyanı geldi

HABER MERKEZİ
Bornova Bld’den maaş isyanı geldi
KARŞIYAKA Basketbol Kulübü'nün pilot takımı olan ve geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bornova Belediyesi Karşıyaka'da oyuncular ocak ayından beri maaş alamadıklarını açıklayan bir bildiri yayınladılar. Basketbolcular yaptığı açıklamada, "Sezon boyunca takım olarak Karşıyaka'dan hiçbir destek almadık. Mayıs ve Haziran ayında yapılmamış ödemelerin SGK primlerini yatırıp, habersizce ve kontrat süresi bitmeden işten çıkarıldık. Sigorta konusundaki haklarımızla ilgili tüm şikayetleri de takım olarak avukatımız yapacak. Hakkımızı helal etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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