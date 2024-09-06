Şampiyon Türkiye

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Dev organizasyonda Golbol Kadın Milli Takımı dün oynanan final maçında rakibi İsrail'i üstün bir oyun sonunda. 8-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Milliler üst üste üçüncü kez şampiyon olarak adeta tarih yazdı. Mücadelenin ilk yarısını 7-2 önde kapatan ay-yıldızlı ekibimiz maçı da 8-3 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Golbol Kadın Milli Takımı'nın aldığı bu tarihi başarı büyük bir sevince neden oldu.

TÜRKİYE'YE İLKLERİ YAŞATTILAR

Para halterde Milli sporcumuz Besra Duman, kadınlar 55kg mücadelesinde 113 kg'lık kaldırışıyla Paris2024 Paralimpik Oyunlar ikincisi oldu.Tokyo 2020'de elde ettigi bronzu gümüş madalyaya çeviren ve 23 yaşındaki Besra gurur kaynağı oldu. Para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında mücadele eden milli sporcu Ebru Acer de bronz madalya kazandı. South Paris Arena 4'te oynanan para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu, S11 sınıfında yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile karşı karşıya geldi. Rakibine 3-2 mağlup olan Acer, bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Bu sonuçlarla Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 4 altın, 7 gümüş ve 5 de bronz olmak üzere 16'ya yükseldi.

ALTUNOLUK GOL KRALİÇESİ

Golbol Kadın Milli Takım formasını giyen Sevda Altunoluk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 maçta 21 golle gol kraliçesi oldu. Altınoluk, 2014 Dünya Şampiyonası Rio 2016 Paralimpik Oyunları. 2018 Dünya Şampiyonası. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ve 2022 Dünya Şampiyonası'nım ardından üst üste 6. kez gol kraliçesi unvanını aldı.