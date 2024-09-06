Taylan inadı

TRANSFER dönemi boyunca adı Sipay Bodrum FK ile geçen Taylan Antalyalı, Muğla temsilcisine adım adım yaklaşıyor. Galatasaray'da kadro dışı kalan 29 yaşındaki orta sahanın transferi için eski kulübü Samsunspor devreden çıkarken, yeşil-beyazlıların Konyaspor ile yarışta olduğu ifade edildi. Deneyimli oyuncu ile iki Süper Lig ekibinin maaş pazarlığı yaptığı ve transferin kısa sürede netleşeceği öğrenildi. Mutlaka bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Bodrum'da yönetimin, Taylan için maddi fedakarlık yaparak oyuncuyu kadroya katmak istediği gelen bilgiler arasında.

BUCASPOR'DA PARLADI

Taylan'ın da Bodrum'da oynamaya sıcak baktığı ve Konyaspor'a göre Ege ekibini bir adım daha önde gördüğü kaydedildi. Muğla doğumlu olan Antalyalı, Bucaspor altyapısında yetişip A Takım'da vitrine çıkarken G.Birliği, Kayseri Erciyesspor, Erzurumspor'da forma giydikten sonra 2019'da Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 3.5 sezon forma giyen Taylan, son iki sezonu ise Ankaragücü ve Samsun'da kiralık olarak geçirmişti. Merkez orta saha pozisyonunun yanı sıra ön libero ve on numara olarak da görev yapabilen Taylan Antalyalı'nın güncel piyasa değeri ise 1 milyon 600 bin Euro olarak belirtiliyor. Yönetim, maddi konularda oyuncuyla uzlaşma arıyor.

YÖNETİM GENÇLERİN PEŞİNE DÜSTÜ

Potansiyelli yıldız adaylarını alt liglerden bularak parlatan Bodrum FK, 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Mustafa Erkasap'ı radarına aldı. Burak Çoban'ın Iğdır FK'ya gitmesiyle kanatlarda oyuncu eksiği olan Muğla temsilcisi Mustafa hamlesiyle rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Afyonspor'un genç oyuncu için 8 milyon TL'lik bir bonservis beklentisi bulunurken, yeşil-beyazlıların kısa süre içinde Afyonlu yöneticilerle temasa geçeceği öğrenildi.

AKTÜRKOĞLU PİYANGOSU

GALATASARAY'IN TFF 3. Lig'deki 24Erzincanspor'dan 2020 yılında transfer edip hafta başında Portekiz devi Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı milli yıldız Kerem Aktürkoğlu eski kulüplerinden Bodrum FK'ya da kazandırdı. Henüz 18 yaşındayken Başakşehir'den kiralık olarak Bodrum ekibinde forma giyerek o dönem 3'üncü Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu eski takımının da katkı sağladı. Ege ekibi, Kerem'in Benfica'ya transferinden 60 bin Euro UEFA Dayanışma Bedeli kazandı.