Trabzon’dan Orban bombası

SEZONA istediği gibi başlayamayan ve Abdullah Avcı ile yollarını ayırıp dümene Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor'da kadro çalışması sürüyor. Karadeniz ekibi, hücum hattını güçlendirmek amacıyla yeni bir futbolcu transferi için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Paul Onuachu için girişimlerini sürdüren bordo-mavililer, hem santrfor hem de kanat forvet pozisyonlarında görev alabilen 22 yaşındaki Gift Orban'ı da kadrosuna dahil etmek istiyor.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Lyon'da forma giyen genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Trabzonspor, Fransız kulübünün vereceği cevabı bekliyor. Orban, bu sezon Lyon'un Strasbourg ile oynadığı maçta 59. dakikada oyuna dahil olmuş ve attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Gent'ten Lyon'a 14 milyon Euro karşılığında transfer olan genç yıldız, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.