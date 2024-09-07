Altın madalya Filistin’e hediye

PARIS 2024Paralimpik Oyunculları'nda tarihi bir başarıya daha imza atan ve üst üste üçüncü kez altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, anlamlı zaferi Filistin'e armağan etti. Finalde İsrail ile karşılaşan ve rakibini 8-3 gibi bir skorla devirip altın madalyaya uzanan Milli Takım'ın kaptanı Sevda Altunoluk, başantrenör Gültekin Karasu ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Finalde İsrail ile karşılaşmayı çok istediklerini aktaran Sevda, "İsrail karşısında finali Türkiye'yle birlikte Müslüman alemi için de oynadık. Kolumuz da bacağımız da kopsa vatan ve bayrağımız için varımızı yoğumuzu ortaya koyarız. Bir Türk'ün iste- diği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Türk kadınının gücünü tekrar göstermek istedik ve tarih, Türk kadınını bir kez daha yazacak. Bize de altın madalya yakışır ve başardık" dedi.

BÜYÜK GURUR YAŞANDI

TÜRKIYE Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, şampiyonluğu Türkiye'nin yanı sıra Filistin için de kazandıklarını dile getirdi. Golbol Kadın Milli Takımı Başantrenörü Gültekin Karasu ise "Tokyo'dan beri aralıksız çalıştık. Bu tarihi başarıyı sadece sahadaki ekiple değil, arkamızda büyük bir orduyla kazandık." dedi.