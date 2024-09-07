Bodrum’da rota Onana

G.SARAY'DAN Taylan Antalyalı ile büyük ölçüde anlaşan Bodrum FK, şimdi de Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Jean Onana'nın peşinde. 24 yaşındaki Kamerunlu ön liberoyu kiralama formülü ile takıma kazandırmak isteyen kurmaylar, sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam eden Onana için nabız yoklayacak. İstanbul ekibi genç oyuncusunu kiralık göndermeye sıcak bakarken, Onana'nın kararı bekleniyor. Yurtdışında transfer sezonu kapanırken, Kamerunlu futbolcunun büyük ihtimalle Süper Lig'de bir takıma gitmesi bekleniyor. Kariyerinde Leixoes, Lille ve Bordeaux'da top koşturan Onana geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

BURAK VE KORAY RESMEN AYRILDI

BODRUM Futbol Kulübü'nde iki ayrılık daha yaşandı. Ege temsilcisi 17 29 yaşındaki sol kanadı Burak Çoban'ın Iğdır FK'ya, 24 yaşındaki santraforu Koray Kılınç'ın ise Erzurumspor FK'ya transfer olduğunu duyurdu.