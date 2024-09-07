Emine Erdoğan: Çocuklar insanlığın ortak emanetidir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNICEF ile kimsesiz çocuklara yönelik iş birliğini artırma gayretinde olduklarını belirterek, "İnanıyoruz ki çocuklar, uğruna savaşılacak yegane hazine, insanlığın ortak emanetidir" dedi. İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katılan Emine Erdoğan, "UNICEF ile kimsesiz çocuklara yönelik iş birliğimizi artırma gayretinde olduğumuzu da ifade etmek isterim. Bombalar altında hayatta kalmaya çalışan Gazze'nin çocuklarına, açlıkla mücadele eden Yemen'in çocuklarına, evini defalarca terk etmek zorunda kalan Kırım'ın, Ukrayna'nın çocuklarına dünya bir gelecek borçlu" diye konuştu. Çocukluğun, geleceğin ekildiği bir toprak gibi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Koruyucu anne ve babalarımız, yalnızca bir çocuğun geleceğini değil, toplumdaki huzuru da inşa eder. Koruyucu aileler çocukların hayat hikayesini adeta baştan yazdı" dedi.