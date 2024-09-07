Umut Ünlü’den altın madalya

PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya aldı. 44.83'lük derecesiyle şampiyon olan başarılı yüzücü, Türk spor tarihine de geçti. Ünlü'nün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.

İKİ BRONZ DAHA GELDİ

Paris'te tekerlekli sandalye eskrimde mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya erkekler epe A kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Rakibini 15-13 mağlup eden Akkaya, Türkiye'nin tekerlekli sandalye eskrimdeki ilk madalyasının sahibi oldu. Milli para atlet Fatma Damla Altın da kadınlar T20 uzun atlama finalinde 5.73m'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı. Bu derece, Fatma Damla Altın'ın kariyerinin en iyi atlayışı oldu.