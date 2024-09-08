Kartal’dan Mane atağı

SÜPER Lig'e ve Avrupa'ya çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, transferde durmuyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeler için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılarda hücum rotasyonu için dünyaca ünlü bir isim gündeme geldi. Kara Kartal'ın, Suudi Arabistan'da top koşturan Sadio Mane'nin peşinde olduğu iddia edildi. Ülke basınında çıkan haberlerde, siyah-beyazlıların Mane için harekete geçtiği ifade edildi. Haberde, Al Nassr'da gözden düşen 32 yaşındaki Senegalli futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi.

FIRSATA ÇEVİRECEK

AVRUPA'NIN büyük liglerinde transfer tahtası kapandığı için Beşiktaş yönetiminin bunu fırsata çevirmeyi planladığı öğrenildi. Tecrübeli kanat oyuncusu, yeni sezonda Al Nassr formasıyla 4 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyla ya satın alma opsiyonlu kiralama ya da Al Nassr ile tamamen bağlarını kopararak takıma kazandırma konusunda girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

BESİKTAS'TA AMARTEY'E SÜRPRİZ TALİP

YABANCI kotasında 3 fazla oyuncu bulunan Beşiktaş'ta son olarak takımdan ayrılması beklenen 2 17 isimle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Daniel Amartey'i kadrosuna katmak istiyor. Şu zamana kadar 7 takımı reddeden Ganalı oyuncunun ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.