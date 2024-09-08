Maraton günü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 12'ncisini yapacağı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu bugün koşulacak. Yarışma, 16 yaş üstü lisanssız, kulüp lisanslı, ferdi lisanslı ve yabancı uyruklu tüm sporculara açık olacak. Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 07.30'da başlayacak koşu, Haydar Aliyev Bulvarı Başak Sokak'tan dönülerek yine aynı noktada saat 10.00'da sonlanacak. Yarı maraton için 04.00-12.00 saatleri arasında bazı belediye otobüsü hatlarında güzergah değişiklikleri yapılırken, Bostanlı-Üçkuyular feribotu da sabah 08.30- 11.00 saatleri arasında hizmet veremeyecek.