Umut Ünlü’den bir şampiyonluk daha

MİLLİ para yüzücü Umut Ünlü, Paralimpik Oyunları 50 metre serbest finalinde kazandığı birinciliğin ardından dün de 200 metrede altın madalyayı uzandı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para yüzücü Umut Ünlü, erkekler S3 200 metre serbest finalinde mücadele etti. Umut, 3:19.53'lük derecesiyle Paralimpik Oyunları şampiyonu oldu. Paris'te ikinci altın madalyasını kazanan Umut Ünlü, aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcu oldu. Milli yüzücü, erkekler S3 kategorisi 50 metre serbest finalinde 44.83'lük derecesiyle zafere ulaştı.