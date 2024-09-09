Fenerbahçe’den Galatasaray’a Kostic çalımı

FENERBAHÇE ve Galatasaray arasındaki transfer rekabeti dün tavan yaptı ve sarı-lacivertliler Filip Kostic ile anlaşarak ezeli rakibine çalım attı. Kanarya bir süredir G.Saray'ın transfer gündeminde yer alan Juventus'un Sırp kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı. 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.

JUVENTUS İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

GÜNCEL piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica, Wilfried Zaha'nın da Lyon ile anlaşma sağlaması sonrası geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Kostic, sarı-kırmızılı takıma gitmeye ikna olmamış ve görüşmeler tıkanmıştı. Bunun üzerine harekete geçen F.Bahçe'nin transferi bitirmesi dün sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.