Milliler İzlanda’yı yenip 3 puanı aldı

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)

TÜRKİYE: Mert Günok - Mert Müldür (Dk. 74 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Orkun Kökçü), İsmail Yüksek (Dk. 87 Kaan Ayhan), İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Kenan Yıldız), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir (Dk.81 Okay Yokuşlu)

İZLANDA: Valdirmarsson - Palsson (Dk. 59 Fridriksson), Gretarsson, Hermannsson, Finnsson, Thordarson, Anderson (Dk. 46 Willumsson), Gudmundsson, Thorsteinsson (Dk. 59 Traustason), Sigurdsson (Dk. 59 Oskarsson), Gudjohnsen

GOLLER: Dk. 2, Dk. 52 ve Dk. 88 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)- Dk. 37 Palsson (İzlanda)

SARI KARTLAR: İrfan Can Kahveci (Türkiye)- Gretarsson, Thordarsson (İzlanda)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından ülkemizde ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıkan ay-yıldızlılar, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun 2, 52 ve 88'inci dakikalardaki golleriyle geçti. İzlanda'nın tek golünü 37'nci dakikada Palsson attı. Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan, milli formayla son olarak Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Gürcistan ağlarını havalandıran Kerem, ay-yıldızlı formayla ilk kez hat-trick yaptı. Kerem, 36'ncı milli sınavında 9 gole ulaştı. Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanındaki 0-0 beraberlikle başlayan A Milli Futbol Takımı, bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıktı.

2'nci dakikada ay-yıldızlılar ilk atakta öne geçti. İrfan Can ile başlayan atakta Umut Nayir ceza sahasında topu Kerem Aktürkoğlu'yla buluşturdu. Kerem penaltı noktasından düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı: 1-0.

25'inci dakikada milliler yine gole yaklaştı. Eren'in pasıyla ceza alanına giren Kerem'in sert şutu yandan az farkla auta çıktı.

37'nci dakikada skora eşitlik geldi. Sağ kanattan Gudmundsson'un kullandığı korneri ceza sahası içinde iyi yükselen Palsson topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

43'üncü dakikada yine Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanı dışından vuruşu defansa çarpıp kornere çıktı.

45+2'nci dakikada ceza alanında Kerem'in kafayla indirdiği topa Umut Nayir'in röveşata vuruşu üstten auta gitti.

İlk yarı 1-1 bitti.

49'uncu dakikada İrfan Can Kahveci'nin şutu kalecide kaldı.

52'nci dakikada tekrar sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu muhteşem bir golle millileri yeniden öne geçirdi. Kerem, Eren'in pasıyla buluştuğu topu ceza yayı üzerinden müthiş vurup kaleci Valdimarsson'un solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.

58'inci dakikada A Milli Takım'ın Kerem, İrfan paslaşmasında Kerem'le bulduğu üçüncü gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. VAR sistemi Hakem Enea Jorgji'yi golün ofsayt olmadığıyla ilgili uyarmasına rağmen hakem yine de ofsayta hükmetti.

68'inci dakikada yine Kerem'in şutunu kaleci kurtardı.

73'üncü dakikada mutlak golden olduk. Arda'nın defansın arkasına aşırttığı topu Orkun bekletmeden penaltı noktası üzerine doldurdu, Umut'un gelişine şutu üstten auta çıktı.

88'inci dakikada Arda Güler'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu kendisinin ve millilerin üçüncü golünü kaydetti: 3-1.

Maç 3-1 sona erdi.