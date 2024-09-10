Fenerbahçe’de gündem Reed

ROTASYONLU bir kadro ile sezona bomba giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde durmuyor. Son olarak kadrosuna Amrabat ve Kostic'i dahil eden Jose Mourinho önderliğindeki Kanarya, flaş bir ismi daha gündemine aldı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Fulham forması giyen Harrison Reed'in peşine düştü. Sarılacivertli ekip, 29 yaşındaki yıldızı Fred'in yedeği olarak almak istiyor. Aynı zamanda Brezilyalı futbolcunun olası bir sakatlık durumunda Reed'i koz olarak görüyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Medina'nın ocak ayında takıma dahil olacak olması nedeniyle İngiliz yıldızı kiralamak istediği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli İngiliz'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Harrison Reed'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.