Fenerbahçe’de üç yolcu

FENERBAHÇE, Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için yarına kadar takviye çalışmalarını sürdürürken, iç transferde de gidecek isimler netleşti. Kanarya'da Portekizli ünlü teknik adan Jose Mourinho, üç oyuncunun biletini kesti. Yeni sezonda şans bulamayacak olan Serdar Aziz'in yanı sıra orta alanda forma giyen Emre Mor ve savunmadaki diğer milli yıldız Samet Akaydin kendisine kulüp arıyor. Üç oyuncuya da Süper Lig'den ciddi teklifler geldi. Serdar Aziz'i Türkiye'nin en üst ligine yeni çıkan Eyüpspor'un yanı sıra Sivasspor ve Hatayspor istiyor.

SÜPER LİG'DEN TEKLİF

BİR başka Süper Lig ekibi Sivasspor da orta saha oyuncusu Emre Mor için ciddi olarak girişim başlattı. Bu iki ismin dışında sarı-lacivertli ekipte üstü çizilen diğer bir yıldız olan Samet Akaydin için de Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertli yönetim, üç oyuncu için de ilgili kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor.

SAKATLARDAN BİR İYİ, BİR KÖTÜ HABER

SÜPER Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de kritik bir gelişme yaşandı. Herkesin merakla beklediği dev derbi öncesi sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunanan Alexander Djiku ve Osayi- Samuel'in durumu netleşti. Fenerbahçe'de tedavisine milli arada da devam edilen Djiku, derbide forma giyebilecek. Öte yandan Osayi-Samuel'in ise derbide forma giymemesi bekleniyor. Nijeryalı Osayi-Samuel'in derbinin ardından oynanacak Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçına hazır olması bekleniyor.