‘Gerçek ilham kaynağı’

MİLLİ yüzücümüz Sümeyye Boyacı, İngiltere Milli Takımı ve Real Madrid'de Arda Güler'in takım arkadaşı olan yıldız futbolcu Jude Bellingham ile bir araya geldi. Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 21 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Almanya'nın Herzogenaurach kasabasında düzenlenen bir spor giyim etkinliğine katıldı.

Burada Sümeyye Boyacı, Bellingham ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken Bellingham da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek bir ilham kaynağı Sümeyye Boyacı" ifadesiyle Boyacı ile çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım dün sosyal medyada büyük etkileşim aldı.