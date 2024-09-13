Horoz lige döndü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk maçında evinde Bergama Sportif'i 3-1 yenip sezona galibiyetle başlayan Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'na ise ilk turdan veda etti. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Oğuzhanspor'a penaltılarla 6-5 yenilen yeşil-siyahlıların teknik direktörü Çağdaş Mavioğlu zorlu bir 120 dakika oynadıklarını belirterek "80. dakikada 10 kişi kaldık. Golü bulamadık. Penaltılarla elendik, üzgünüz ama bizim için lig çok önemli. Bu hafta Bursa Nilüfer FK deplasmanına çıkacağız. 2'de 2 yapmak istiyoruz" dedi.