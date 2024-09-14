Haydi Bodrum

Süper Lig'de milli maç arasından önce deplasmanda Göztepe'ye 2-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, bugün 5'inci hafta karşılaşmasında evinde üst sıralarda yer alan Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde ilk 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi elde eden yeşil-beyazlılarda sakatlığı süren Süleyman maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte ise sakatlığı bulunan Ousseynou Ba bu mücadelede takımını yalnız bırakacak. Takımla çalışmalara başlayan Ömer Ali Şahiner ile Leo Duarte'nin durumu ise bugün netlik kazanacak.

YENİLER SAHNEYE ÇIKIYOR

Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten teknik direktör İsmet Taşdemir, "Milli arada eksikleri kapatmaya çalıştık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Başakşehir Avrupa kupalarında da gayet iyi gidiyor. En formda takımlardan biriyle oynayacağız" dedi. Bodrum FK, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan'la 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Toplam 13 transfer yapan Bodrum'da milli arada takıma katılan son transferler Taylan Antalyalı, Taulant Seferi, Arlind Ajeti ve Gökhan, şans bulmaları halinde ilk kez bu maçta sahne alacak.

CESUR OYNAYACAK

Süper Lig'deki tek galibiyeti ligin 3. haftasında içeride Konyaspor'a karşı alan yeşil-beyazlılar, özellikle evinde puan kaybı istemiyor. Bu doğrultuda milli takım arasında takımına özellikle hücum çalıştıran teknik direktör İsmet Taşdemir, Başakşehir karşısında cesur oynayarak, Puşcaş, Gökdeniz, Dimitrov ve Seferi gibi hücum oyuncularına aynı anda 11'de yer vermeyi planlıyor.

2. KEZ RAKİP OLACAKLAR

Bodrum FK ile Başakşehir daha önce 1 kez resmi karşılaşmada birbirlerine rakip oldu. 2021-22 sezonunda Türkiye Kupası 4. turunda karşı karşıya gelen iki ekibin maçı normal sürede 1-1 berabere tamamlanmış, penaltılarda turlayan 3-1'lik skorla Ege ekibi olmuştu. O dönemki kadroda 11'de yer alan Celal Dumanlı ile maça yedek başlayan Samet Yalçın ve Cenk Şen hala Muğla ekibinin kadrosunda bulunuyor.