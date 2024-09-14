  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor

Manisa’nın şansı Kocaeli’ye tutuyor

Siyah-beyazlılar, yarınki rakibi karşısında daha önce çıktığı 6 maçtan 5 galibiyetle ayrıldı.

HABER MERKEZİ
Manisa’nın şansı Kocaeli’ye tutuyor
TFF 1. Lig'in 5. haftasında yarın Kocaelispor'un konuğu olacak Manisa Futbol Kulübü'nün rakibine karşı geçmiş istatistiklerde bariz üstünlüğü bulunuyor. İki takım daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken 5 maçı Manisa FK, 1 maçı ise Kocaelispor kazandı. Geçen sezonki iki maçı da siyahbeyazlılar 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazanmıştı. Kocaelispor forması giyen sağ bek Mehmet Yılmaz 2016-2022 yılları arasında Manisa FK'da ter dökmüştü. Tecrübeli oyuncu, görev verilmesi halinde eski takımına karşı şans bulacak. Marmara ekibi bu sezonun ilk 4 haftalık diliminde 5 kez ağları sarsarken, 5 gole geçit verdi. Kocaeli'nin en tehlikeli oyuncuları arasında yer alan Mendes 2 gol, Markao ve Barış Alıcı da 1 gol 1 asist yapmayı başardı. Manisa FK ise bu sezon 5 gol atıp 6 gol yedi. Fofana 3 gol ile takımın en skoreri olurken, Wriedt 2 asist yaptı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA