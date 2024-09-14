Manisa’nın şansı Kocaeli’ye tutuyor

TFF 1. Lig'in 5. haftasında yarın Kocaelispor'un konuğu olacak Manisa Futbol Kulübü'nün rakibine karşı geçmiş istatistiklerde bariz üstünlüğü bulunuyor. İki takım daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken 5 maçı Manisa FK, 1 maçı ise Kocaelispor kazandı. Geçen sezonki iki maçı da siyahbeyazlılar 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazanmıştı. Kocaelispor forması giyen sağ bek Mehmet Yılmaz 2016-2022 yılları arasında Manisa FK'da ter dökmüştü. Tecrübeli oyuncu, görev verilmesi halinde eski takımına karşı şans bulacak. Marmara ekibi bu sezonun ilk 4 haftalık diliminde 5 kez ağları sarsarken, 5 gole geçit verdi. Kocaeli'nin en tehlikeli oyuncuları arasında yer alan Mendes 2 gol, Markao ve Barış Alıcı da 1 gol 1 asist yapmayı başardı. Manisa FK ise bu sezon 5 gol atıp 6 gol yedi. Fofana 3 gol ile takımın en skoreri olurken, Wriedt 2 asist yaptı.