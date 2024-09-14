Sallai G.Saray’da

G.Saray, transferin son gününde hareketli saatler yaşadı. Roma'da forma giyen sol kanat Zalewski ile ilgili sonuca ulaşamayan yönetim dün Almanya'ya giderek Freiburg'un sağ kanadı Roland Sallai ile anlaşmaya vardı. Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması üzerine bir süredir kanat transferine yoğunlaşan sarı-kırmızılıların oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. 7 sezondur Bundesliga ekibinde forma giyen Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

BONSERVİSİNE 6 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Freiburg ile Roland Sallai transferi için 6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takım, bu transferin bonservis bedelini üç yıla yayarak ödeyecek. Freiburg, 2018 yılında Roland Sallai'yi APOEL Nikosia'dan 4,5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

CENK ERGÜN İSTİFA ETTİ

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Cenk Ergün'ün sosyal medya hesabından istifa ile ilgili yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum" ifadeleri yer aldı.

OSİMHENLİ ASLAN SAHNE ALIYOR

Trendyol Süper Lig'de yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan G.Saray, 5. haftada bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına bugün çıkacak. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, bugünkü maçta görev alamayacak.