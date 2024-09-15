Aslan kükredi

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek dörtte dört yaptı: 5-0. 3. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlara gönderdi: 1-0. 25'te paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Sara'nın ceza sahasına yaptığı ortada altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

İKİNCİ YARI GOL ŞOV VARDI

49'da Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde kazanan Sara'nın penaltı noktası civarından sert şutunda, top filelerle buluştu: 3-0. 61'de ön alanda yaptığı baskıyla topu rakibinden kapan Toreira, sağdan ceza sahasına bindiren Mertens'i gördü. Belçikalı oyuncunun bekletmeden uzak direğe yerden vuruşunda top ağlara gitti: 4-0. 80'de hızlı gelişen atakta Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kaan Ayhan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı daha müsait durumda arkadan gelen Barış Alper'in önüne bıraktı. Barış Alper, gelişine vuruşla skoru belirledi: 5-0.

HASTANEYE KALDIRILDI

Rize'de Özbek futbolcu Husniddin Alikulov sakatlandı. Mücadelenin ilk yarısında hava topu mücadelesinde sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında Alikulov yerde kaldı ve sonra oyuna devam edemedi. 25 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna 38. dakikada Amir Hadziahmetovic dahil oldu. Husniddin Alikulov beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

OSİMHEN İLK 11'DE BAŞLADI

Galatasaray forması ile ilk maçına çıkan Victor Osimhen'e, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, maç öncesindeki ısınmada Nijeryalı futbolcuyu tribünlere çağırarak tezahüratlarda bulundu. Öte yandan tecrübeli golcü, müsabakanın ardından Galatasaray bayrağı alarak tribünleri coşturdu.

BURUK'TAN REVİZYON

Galatasaray, 4. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Mauro Icardi sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı, Kerem Aktürkoğlu da Benfica'ya transfer oldu. Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların yerlerine Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'de görev yaptı.

SARA YILDIZLAŞTI

Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 3. golünü orta saha oyuncusu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 49. dakikasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında defansın uzaklaştırdığı topu alan Sara ceza sahası içinde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu. Bu transfer döneminde takıma katılan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü attı. Maça 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu, 67. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.