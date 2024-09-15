F.Bahçe 3’te 3 peşinde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de Halil Umut Meler'in çalacağı düdükle başlayacak. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor. Ligde 43. kez karşılaşacak iki ekibin rekabetinde Fenerbahçe'nin 34'e 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

OSAYI'NİN YERİNE MERT

Fenerbahçe'de bileğinde sakatlık bulunan Bright Osayi-Samuel henüz iyileşmedi. Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmezken Portekizli ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'nun bu bölgede Mert Müldür'e görev vermesi bekleniyor.