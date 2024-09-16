Ege derbisinde kazanan Bal-Kes

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u uzatmada bulduğu gollerle 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Uşakspor, Ege derbisinde konuk ettiği Balıkesirspor'a 2-0 kaybetti. Aşigolar 2'de 2 yapma umuduyla çıktığı karşılaşmada umduğunu bulamazken, konuk ekip Balıkesir üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Deneyimli teknik direktör Levent Eriş'in çalıştırdığı Bal-Kes 45+1. dakikada Artun Akçakın, 87. dakikada ise Volkan Altınsoy ile hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı.