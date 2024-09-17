Şampiyon Taha Akgül federasyona aday oldu

AVRUPA, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından güreş kariyerini sonlandıran Akgül, Ankara'da bir restoranda gerçekleştirdiği basın toplantısında adaylığını duyurdu. Toplantıda hedefleri ve projelerinden bahseden Akgül'ün aday tanıtım toplantısına milli güreşçi Rıza Kayaalp, başpehlivan Recep Kara'nın yanı sıra güreş camiasından temsilciler katıldı. "Ortak akıl, Türk güreşi adına doğru karar alacaktır" diyen Akgül, "Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımızın destekleri ile adımlar atacağız" diye konuştu.