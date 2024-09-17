Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi

SÜPER Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan sezonun ilk derbisi 1-1 eşitlikle sona ererken, Simon Banza'ya karşı sosyal medyada yapılan ırkçılık yine futbola gölge düşürdü. Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş derbisi sonrası futbolcuları Simon Banza'ya yönelik yapılan "ırkçı" paylaşımları şiddetle kınadı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.