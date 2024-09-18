Değişim yaradı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçından 7 puan toplayan 2'nci sıradaki Altınordu, grafiğiyle dikkat çekerken kadroda ve teknik ekipte yaşanan değişimin takıma yaradığı görüldü. İzmir temsilcisinin 26 kişilik kadrosunda yer alan 17 futbolcu ilk kez Altınordu A takımında yer aldı. Teknik ekipteki 9 antrenör de ilk defa A takımda görev yapmaya başladı. Altınordu'nun geçen sezonki futbolcu ve teknik heyet kadrosunda yüzde 74 oranında değişim yaşandığı belirtildi. Kırmızı- lacivertlilerin kadrosunda 10'u gurbetçi olmak üzere 11 yeni transfer yer alıyor. İzmir ekibi gurbetçi Alper Tursun, Yusuf Şahin Örnek, Mete Yıldız, Ali Çırak, Emir Can Gencel, Kaan Baysal, Tahsin Çakmak, Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan ve Emre Aydınel'in yanı sıra Eren Tokat'ı yeni transfer olarak bünyesine kattı. Altyapıdan ise Efe Kaan Yıldız, Mustafa Kocabaş, Burak Gültekin, F.Emin Kaçmaz, Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran A takım kadrosuna dahil edildi.

GEÇEN SEZONDAN 9 OYUNCU KALDI

Altınordu'nun geçen sezon küme düşme tehlikesi yaşayan kadrosundan sadece 9 oyuncu yuvada kaldı. Serhat Öztaşdelen, Arif Şimşir, Hasan Berat Kayalı, Yusuf Acer, Furkan Yöntem, Sami Satılmış, Ege Arslan, Keni Var Uzun ve İlkan Sever takımda kalan nadir isimler arasında yerlerini aldı. 16 futbolcu ile yollarını ayıran kulüpte Atilla Küçüktaka'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan getirilirken geçen sezon Ankaraspor'da birlikte çalıştığı Yardımcı Antrenör Hüseyin Yahyaoğlu ve Kaleci Başantrenörü Volkan Erten'i ekibine dahil edildi. Altınordu altyapısında çalışan Antrenör Hakan Kesgin, Kaleci Antrenörü Sefa Ufuk Çeltik, Analiz Antrenörü Anıl Muştu, Atletik Performans Antrenörü Ahmet Çeltikçi ve Fitness Antrenörü Alkın Şimşek, A takımda göreve alındı. Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Mustafa Arikan ise Fenerbahçe'den yuvaya döndü.